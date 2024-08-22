Акции производителя крепкого алкоголя Novabev подешевели в 7 раз

Бумаги компании не торговались с 15 августа, так как предприятие планировало разместить дополнительный выпуск. 22 августа торги возобновились. Однако стоимость одной акции упала до 651 рубля к 10:00 по московскому времени. Это в 7 раз меньше, чем было до приостановки торгов. Тогда стоимость ценной бумаги достигала 4680 рублей.

Однако уже к 10:04 по московскому времени акции компании торговались на уровне 1011 рублей за бумагу.

Novabev Group в мае 2024 года сообщила о планах увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли. По замыслу компании, на каждую ранее приобретенную ценную бумагу инвестор должен получить по семь новых.

Novabev Group — производитель водки и ликеро-водочных изделий. Предприятие входит в топ-10 международных алкогольных компаний.