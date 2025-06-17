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Активы нескольких компаний Камчатки и торговый порт перешли в собственность РФ

Активы ряда компаний на Камчатке, а также морской торговый порт Петропавловска-Камчатского перешли в собственность РФ в лице Росимущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Помимо ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» в собственность государства перешло ООО «Свободный порт Камчатка» и несколько других предприятий.

Ранее Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил иск приставов и обратил в доход государства 4 земельных участка и 2 дома сына «крабового короля» Олега Кана в счет погашения долга в размере 358,7 млрд рублей.

Четыре участка площадью свыше 2,2 тыс. кв. м, а также 2 жилых дома площадью 649 и 129 кв. м находятся в Южно-Сахалинске.