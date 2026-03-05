Активно растут: что происходит с зарплатами в розничной торговле

Средние зарплаты в ритейле в России выросли на 18% за год

Розничная торговля переживает период активного роста инвестиций в персонал: в 2025 году число опубликованных вакансий в ритейле увеличилось на 60% за год, а средние предлагаемые зарплаты за тот же период выросли на 18% — до 65 283 руб./мес. Вместе с ростом спроса на специалистов остро встает вопрос привлечения качественных кадров и развития новых компетенций, рассказали РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Какие специалисты востребованы в ритейле

Активнее всего в ритейле искали управленческий персонал — в 2025 году число вакансий для директоров магазина выросло на 86% за год, а в среднем им предлагали порядка 86 812 руб./мес. Вырос спрос также на работников торгового зала (+6%) и товароведов (+4%), которые могли рассчитывать в среднем на 62 571 руб./мес. и 58 384 руб./мес. соответственно.

Одновременно рынок демонстрирует переоценку ряда массовых позиций. Лидерами по росту средних зарплатных предложений стали продавцы, — для них предлагаемые зарплаты выросли на 42% за год и составили 66 290 руб./мес. На втором месте — директора магазина с ростом средних зарплатных предложений на 32% за год. На 29% по сравнению с 2024 годом выросли средние предлагаемые зарплаты у работников торгового зала.

При этом приведенные средние зарплатные предложения рассчитываются на основе вилок, указанных работодателями в вакансиях. Большинство специалистов в ритейле работают посменно, поэтому их фактический заработок зависит от количества отработанных смен, региона работы, премий, надбавок и других факторов.

Полученные данные отражают системный тренд: ритейл усиливает конкуренцию за квалифицированные кадры, а требования к профессиональным навыкам сотрудников продолжают расти. Именно поэтому вопросы оценки компетенций, обмена лучшими практиками и формирования отраслевых ориентиров становятся центральными темами Национального Чемпионата розничных профессий.

Чемпионат розничных профессий

Чтобы отметить сильнейших мастеров и вовлечь в профессию новые таланты, в Москве с 15 по 18 апреля 2026 года пройдет второй Национальный чемпионат розничных профессий. Соорганизаторами мероприятия выступят «Авито Работа», Роскачество, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Академия ритейла.

Мероприятие также проводится при поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты РФ, университета МГИМО и Росмолодежи. Это крупнейшее отраслевое событие направлено на повышение профессиональных стандартов в розничной торговле и решение актуальных кадровых задач.

Чтобы зафиксировать ключевые изменения в структуре спроса на персонал и динамике зарплатных предложений, в преддверии Чемпионата эксперты провели исследование рынка труда в сфере ритейла и выяснили, на каких специалистов больше всего вырос спрос и кому стали предлагать более высокие зарплаты.

