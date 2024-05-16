АКРА уменьшила рейтинг СПБ до умеренного уровня кредитоспособности

АКРА: рейтинг СПБ Клиринга понижен с А+ до ВВВ+ уровня

«Агентство также отмечает неопределенность дальнейшего стратегического развития группы ввиду отсутствия возможности утверждения стратегии до момента стабилизации волатильной ситуации на финансовом рынке, связанной с мерами ограничительного характера», — сообщает АКРА.

До 16 мая рейтинг СПБ Биржи был на уровне А+, что означает «умеренно высокий уровень кредитоспособности». Теперь рейтинг расчетного центра упал на уровень ВВВ+ — умеренный уровень кредитоспособности.

В апреле 2024 года стало известно, что чистая прибыль СПБ Биржи обрушилась почти в три раза. По итогам 2023 года прибыль составила 680 млн рублей, что в 2,8 раза меньше, чем было в 2022 году.