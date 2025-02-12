Академик РАН Тосунян: укрепление рубля — главная цель, а не инфляция

Стабильность национальной валюты — это производная от проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) и политики управления рынком в целом. Именно укрепление курса рубля должно быть главной целью идеологии финансового рыка, а не борьба с «абстрактной» инфляцией, заявил РИАМО президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян на пресс-завтраке «Инвестор на распутье: куда вкладывать деньги частным лицам в 2025 году».

Устойчивость курса рубля должна стоять в основе политики и идеологии управления финансовым рынком, уверен он. Нужно поставить укрепление курса национальной валюты как главную цель ДКП, а не борьбу с «абстрактной» инфляцией, которая ведется разными методами, однако безрезультатно, подчеркнул академик РАН.

«Заоблачные кредитные ставки не способствуют устойчивости рубля и демотивируют инвестиции в национальной валюте. Необходимо выработать целый комплекс мер, который будет направлен на стимулирование бизнеса, конкуренцию на рынке для снижения стоимости товаров и услуг. Конкуренция – самый мощный фактор, снижающий цену на рынке. У нас по этой части очень серьезные проблемы», — заявил президент АРБ.

По его мнению, ресурсы для стабилизации курса рубля у государства есть, Россия — очень богатая страна.

Также Тосунян напомнил о том, что защита и обеспечение устойчивости рубля Банком России прямо прописаны в статье 75 Конституции РФ и в статье 3 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Вызывает тревогу то, что национальная валюта на протяжении длительного периода подвержена высочайшей волатильности и значительному снижению, добавил глава АРБ.