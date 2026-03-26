Агрохолдинг Подмосковья представил вакансии студентам Тимирязевки

Ярмарка вакансий «Дни карьеры в Тимирязевке» прошла с 24 по 26 марта в РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева. Подмосковный агрохолдинг «Рота-Агро» представил студентам возможности стажировки и трудоустройства в АПК, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ежегодная ярмарка объединила студентов аграрных и ветеринарных направлений, а также ведущих работодателей отрасли. «Рота-Агро» презентовал будущим специалистам варианты профессионального роста — от производственной практики до постоянной работы в агропромышленном комплексе.

В министерстве отметили, что через программы стажировок холдинга уже прошли 120 студентов из учебных заведений Московского региона. Практическая подготовка организована на ключевых площадках компании — сыродельном заводе «Рота-Агро» в Ленинском городском округе и молочной ферме «Благовещенье» в Наро-Фоминске.

В 2025 году агрохолдинг открыл профильные агроклассы в трех школах Подмосковья и заключил партнерские соглашения с 16 аграрными вузами страны. Абитуриенты получили возможность поступать по целевому направлению от компании в РУДН, Росбиотех, РГУНХ имени В.И. Вернадского, МГУТУ имени К.Г. Разумовского, МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина и Волгоградский ГАУ.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.