Агрофирма «Бунятино» отметила 40-летие 26 ноября в центре культурного развития «Синьковский». Коллектив, ветеранов предприятия и руководство группы компаний «Дмитровские овощи» поздравили представители областной и муниципальной власти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

АО «Агрофирма Бунятино» входит в группу компаний «Дмитровские овощи» и специализируется на выращивании овощей и картофеля, разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. Предприятие использует 4 094 га земель. По итогам года оно стало лидером по сбору урожая в Дмитровском округе с долей 37,3%.

ГК «Дмитровские овощи» — один из крупнейших сельхозпроизводителей округа. Группа обеспечивает полный цикл — от выращивания до переработки, хранения и поставки свежей и переработанной продукции примерно 100 партнерам Москвы и Подмосковья.

С юбилеем руководство группы, коллектив и ветеранов агрофирмы поздравили глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и депутат Мособлдумы Александр Орлов.

«В начале мероприятия нам показали ролик о том, как все начиналось 40 лет назад. Смотрел и думал о том, какой колоссальный путь пройден. Раньше все делали руками, а сейчас — современные теплицы и автоматика», — отметил Михаил Шувалов.

Глава округа подчеркнул, что на Дмитровской земле выращивают около 50% картофеля и овощей Подмосковья, а «Бунятино» вносит основной вклад в этот результат. Он поблагодарил президента ГК «Дмитровские овощи» Сергея Филиппова и генерального директора агрофирмы Сергея Щукина.

Ветераны предприятия вспомнили первые годы работы.

«Когда в 1986 году все только начиналось, над нами подшучивали соседние крупные агропредприятия. Мы не обижались, а трудились! И «Бунятино» живет до сих пор: мы постоянно растем, развиваемся, а соседних агрофирм уже нет», — рассказали ветераны.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.