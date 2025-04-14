Агроэксперт назвал топ-5 стран, из которых Россия импортирует продукты

«Если говорить об импорте продовольствия в Россию, то наша страна фактически полностью обеспечивает внутренний рынок продуктами питания собственного производства. Тем не менее мы импортируем те продукты, которые либо не растут у нас в силу климатических условий, либо мы пока выращиваем их в недостаточном количестве», — отметил он.

По словам специалиста, значительная часть импорта приходится на тропические фрукты и цитрусовые, различные орехи, определенные виды рыбы и морепродуктов, а также кофе, какао, соевые бобы, пальмовое, кокосовое и оливковое масла.

Березнюк заявил, что Турция в последние годы является главным поставщиком цитрусовых в Россию, обеспечивая более половины импорта лимонов, апельсинов и прочих фруктов этой категории. Эквадор, в свою очередь, остается безусловным лидером по поставкам бананов, на его долю приходится около 96-98% от общего объема, что составляет свыше 1 млн тонн ежегодно.

В 2024 году Турция также заняла первое место по поставкам радужной форели. Из общего объема импорта лососевых пород рыб в Россию, составившего 105 тыс. тонн в прошлом году, 63 тыс. тонн пришлось на охлажденную и мороженую форель, ввезенную из Турции, добавил эксперт.

Основным поставщиком кофе в РФ является Вьетнам, обеспечивающий примерно 46% от общего объема импорта. Еще 20% кофе поступает из Бразилии и других дружественных стран, почеркнул Березнюк.

Эксперт заключил, что внутреннее производство сои в России демонстрирует ежегодный рост. В 2024 году был достигнут рекордный показатель по выращиванию данной культуры — более 7 млн тонн. Тем не менее зависимость от импортных поставок остается. Средний объем импортируемых соевых бобов в страну превышает 1 млн тонн, преимущественно за счет поставок из Парагвая и Бразилии.