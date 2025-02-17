Агробизнес Подмосковья может поучаствовать в вебинаре с представителем РФ во Вьетнаме

18 февраля с 12:00 до 13:00 представители аграрного бизнеса Подмосковья и компаний АПК могут принять участие в онлайн вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Социалистической Республике Вьетнам», организатором которого выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Мероприятие предназначено для компаний, заинтересованных в возможностях выхода на вьетнамский рынок. Эксперты расскажут о его особенностях, основных рисках, с которыми могут столкнуться экспортеры, и способах, как их минимизировать. Также в рамках онлайн вебинара слушателям представят список наиболее перспективных секторов экономики для реализации совместных инвестиционных проектов. Дополнительно участники обсудят меры господдержки доступные для компаний-экспортеров.

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив форму: название компании, данные об участнике, ИНН, КПП, контактный телефон и адрес электронной почты. Также на сайте есть возможность задать интересующий вопрос спикеру, который обсудят во время встречи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.