Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что Евросоюз в 2023 году потерпел убытки в размере 8,5 млрд евро из-за отмены торговых пошлин и тарифов с Украиной, сообщает ТАСС .

По его словам, в прошлом году ЕС получил прибыль в 16 млрд евро от временной отмены торговых пошлин с Украиной. Однако при этом страны потерпели и значительные убытки.

«Для сельского хозяйства цифры другие — наш экспорт 3 млрд евро, наш импорт 11,5 млрд евро, то есть наши фермеры платят за эту либерализацию», — объяснил Войцеховский.

Он также отметил, что для экономики в целом либерализация торговли играет позитивную роль. Экспорт европейских товаров на Украину в 2023 году составил 39 млрд евро, а импорт — 23 млрд евро.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Европа нанесет Украине экзистенциальный удар летом 2024 года после прихода к власти противников поддержки Киева. Блок ультраправых партий имеет хорошие шансы на победу на выборах в Европарламенте.