Аграрное предприятие в Кашире расширит посевные площади на 70%

Аграрное предприятие АО «ПРОМ ПРОДУКТ» в Кашире готовит технику к посевной и планирует увеличить посевные площади с 5 до 8 тыс. га в 2026 году. Компания модернизировала производственную базу и завершила первый этап строительства элеватора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

АО «ПРОМ ПРОДУКТ» ведет круглогодичную работу и уже приступило к подготовке техники к весенне-полевому сезону. В ремонтно-механическом цехе проводят обслуживание и обновление оборудования.

«Стереотип, что зимой у аграриев тишина, остался в прошлом. Мы работаем круглый год, без пауз. Сейчас готовим технику, и это не менее горячая пора, чем посевная», — сказал генеральный директор предприятия Виталий Бабанин.

В 2026 году предприятие планирует увеличить посевные площади с 5 до 8 тыс. га. Сейчас на производстве работают 60 сотрудников, за год штат вырос на 26 человек. В декабре 2025 года компания стала победителем конкурса по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» и направила полученные средства на оснащение ремонтно-механического цеха и склада. В помещениях организовали стеллажное хранение, а ремонт теперь ведется в теплых условиях.

Также завершен первый этап строительства элеватора мощностью 20 тыс. тонн, объем инвестиций составил 600 млн рублей. После ввода второй очереди мощности увеличатся до 44 тыс. тонн. Это позволит хранить собственный урожай и принимать зерно от других хозяйств. Качество продукции контролируют в аттестованной лаборатории, где каждая партия проходит проверку с использованием автоматического пробоотборника.

«Когда бизнес и власть работают в одной связке, выигрывают все: экономика получает импульс, жители — рабочие места, а предприятие — уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул глава округа Роман Пичугин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.