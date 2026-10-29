Аграрии Подмосковья собрали более 409 тыс тонн зерна и почти 130 тыс тонн масличных

Уборочная кампания в Московской области близится к завершению. Аграрии убрали зерновые и зернобобовые на 93% запланированных площадей, картофель — на 97%, масличные и овощи открытого грунта — более чем на 80%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье собрали более 409 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Уборка прошла на 127,4 тыс. га, средняя урожайность превысила 32 ц/га. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил, что аграрии завершают работы с учетом погоды и готовности культур. Главные задачи — качественно завершить уборку и сохранить урожай.

Уборка озимых зерновых полностью завершена. Они дали более 225 тыс. тонн, в том числе 221 тыс. тонн пшеницы и 4 тыс. тонн ржи. Яровые зерновые принесли более 166 тыс. тонн с площади около 51 тыс. га: 85 тыс. тонн пшеницы, 63 тыс. тонн ячменя и почти 10 тыс. тонн овса. Урожай зернобобовых, преимущественно гороха, составил 17,8 тыс. тонн при средней урожайности около 28 ц/га.

Масличные культуры убрали с 62,1 тыс. га, получив 129,7 тыс. тонн. Озимый рапс убран на 98% запланированных площадей, яровой — на 97%. Сою собрали на 70% площадей, урожай составил почти 22 тыс. тонн.

С площади около 11 тыс. га получили более 316 тыс. тонн картофеля при средней урожайности около 291 ц/га. Овощи открытого грунта — свеклу, капусту, морковь, репчатый лук и другие культуры — убрали с 4,4 тыс. га. Их валовый сбор превысил 139 тыс. тонн.

На фоне теплой осени специалисты наблюдают за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Подготовка растений к зиме зависит от температуры, продолжительности теплого периода, состояния насаждений и сроков наступления устойчивых холодов. Важна также погода зимой и весной. Эти условия учитывают при сезонных агротехнических работах.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.