Аграрии Подмосковья получили 5,2 млрд рублей господдержки в 2025 году

В 2025 году аграрии Московской области получили 5,2 млрд рублей государственной поддержки, из которых 1,3 млрд поступили из федерального бюджета, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2025 году государственную поддержку в Московской области получили 226 агропредприятий и организаций агропромышленного комплекса. Из выделенных 5,2 миллиарда рублей 1,3 миллиарда предоставлены из федерального бюджета.

Средства направили на ключевые направления отрасли: 1,9 миллиарда рублей выделили на племенное животноводство, 1,1 миллиарда — на производство молока, 660 миллионов — на овощеводство и картофелеводство. На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования направили почти 350 миллионов рублей, а на поддержку малых форм хозяйствования — 213 миллионов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что господдержка охватывает племенное и мясное животноводство, молочное производство, овощеводство, картофелеводство, а также малые формы хозяйствования. Кроме того, аграрии региона в 2025 году привлекли 15,7 миллиарда рублей льготных кредитов, что почти в два раза больше, чем в 2024 году.

В прошлом году в Подмосковье был запущен «Календарь мер поддержки» на портале «Мой АПК». Сервис позволяет аграриям и производителям ознакомиться с перечнем субсидий и грантов, требованиями к получателям и сроками отбора. В 2025 году регион продолжит оказывать меры поддержки для развития сельского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.