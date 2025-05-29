Аграрии Подмосковья нарастили производство мяса

За четыре месяца текущего года производство скота и птицы на убой в подмосковных сельскохозяйственных организациях составило 102,2 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области,

Эти показатели выше прошлогодних на 7,8 тысяч тонн. Свиней произведено 20,7 тысяч тонн, что на 1,3 тысяч тонн больше объемов 2024 года, птицы — 73,9 тысячи тонн, выпуск увеличен на 6,6 тысяч тонн. Крупными производителями мяса птицы являются ООО «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“ из Наро-Фоминска, а также два филиала АО „Куриное Царство“ группы компаний „Черкизово“ — АО „Петелинская птицефабрика“ в Одинцово и АО „Моссельпром“ в Раменском. Лидером по производству мяса свиней является ЗАО „Тропарево“ из Можайска.

Как отметили в ведомстве, для сельхозтоваропроизводителей мясного направления действует ряд государственных мер поддержек, включая субсидию, предоставляемую на развитие мясного животноводства — сбор заявок стартует уже в июне. Узнать подробную информацию о сроках подачи, требованиях и других параметрах можно на интерактивном портале «Календарь мер поддержек».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.



«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.