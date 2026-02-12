Аграрии Подмосковья могут получить льготные кредиты под 6,8% годовых

В Подмосковье стартовал прием заявок на льготное кредитование аграриев по ставке 6,8% годовых по приоритетным направлениям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приема заявок на льготные кредиты для организаций агропромышленного комплекса. Программа поддержки включает краткосрочные кредиты по направлениям «Растениеводство», «Молочное скотоводство» и «Малые формы хозяйствования», а также инвестиционные кредиты по всем целевым направлениям.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, при действующей ключевой ставке для аграриев сохраняются доступные условия: по приоритетным направлениям ставка составляет 6,8% годовых, по остальным — до 10%. В прошлом году 86 заемщиков привлекли 15,7 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов, что почти вдвое больше, чем в 2024 году. Министр отметил, что механизм востребован и способствует стабильной работе хозяйств.

Льготное кредитование позволяет аграриям снизить финансовую нагрузку, своевременно проводить посевную и уборочную кампании, закупать семена и средства защиты растений, а также реализовывать инвестиционные проекты по модернизации и расширению производств. Получателями могут стать организации АПК, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства Московской области. Кредиты предоставляют банки, которые формируют пакет документов и принимают решение о кредитовании, после чего заявки согласовываются министерством.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.