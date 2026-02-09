Аграрии Подмосковья могут оформить льготный лизинг техники до 28 февраля

Аграрии Московской области получили возможность приобрести сельхозтехнику и оборудование на льготных условиях по программе «Раннее бронирование» от АО «Росагролизинг» до 28 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

АО «Росагролизинг» продлило акцию «Раннее бронирование» до 28 февраля 2026 года. В рамках программы аграрии Подмосковья могут приобрести сельскохозяйственную технику и оборудование от ведущих производителей на выгодных условиях. Основной долг по лизингу можно начать выплачивать после завершения уборочной кампании.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что программа предусматривает аванс от 0%, срок лизинга до 7 лет, удорожание от 4% в год, возможность заранее зафиксировать стоимость техники и отсрочку платежа по основному долгу до октября 2026 года при аннуитетном графике. Это позволит аграриям сосредоточиться на начале сезона без дополнительной финансовой нагрузки.

В акции могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие технику у аккредитованных поставщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.