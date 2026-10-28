Аграриев Подмосковья приглашают на форум «ИНТЕГРАЦИЯ»

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Представителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Подмосковья приглашают на Первый деловой форум Союзного государства «ИНТЕГРАЦИЯ», который пройдет 19–20 ноября в Москве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Форум направлен на развитие деловых связей предприятий России и Беларуси и укрепление межрегионального сотрудничества. Отдельное внимание участники уделят агропромышленному комплексу.

В программу войдут вопросы продовольственной безопасности, устойчивости поставок сельхозпродукции, производства сельхозтехники и оборудования, применения удобрений и средств защиты растений. Участники обсудят развитие переработки, внедрение биотехнологий и современных методов генетической оценки, совместные российско-белорусские проекты и развитие сельских территорий.

В министерстве отметили, что Беларусь — важный партнер Подмосковья в агропромышленной сфере. Сотрудничество включает взаимные поставки продовольствия и развитие торгово-экономических связей предприятий. Форум позволит аграрному бизнесу обсудить новые направления взаимодействия, расширение рынков сбыта и совместные проекты.

Деловая программа также охватит промышленную кооперацию, биотехнологии и медицину, беспилотные и автономные системы, цифровую интеграцию финансовых рынков. На выставке и бирже деловых контактов участники смогут представить разработки, провести переговоры и обсудить сотрудничество.

Форум пройдет в гостиничном комплексе «Президент-отель» по адресу: Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24. Программа и регистрация доступны на официальном сайте.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.