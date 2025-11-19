АГР инвестирует примерно 88 млрд рублей в экс-предприятия GM и Volkswagen в РФ

Суммы вложений группы АГР в локализацию изготовления машин на экс-заводах американской General Motors (GM) в Шушарах в Санкт-Петербурге и немецкой Volkswagen в Калужской области составят 37,1 млрд и 50,6 млрд рублей соответственно. Об этом сказано в ответе Минпромторга РФ на запрос группы депутатов Госдумы Нины Останиной, Марии Прусаковой, Алексея Корниенко и других, сообщают « Ведомости », ознакомившиеся с содержанием документа.

АГР взяла обязательства вкладывать в локализацию производства в соответствии со специальными инвестиционными контрактами. Речь идет об автомобильной электронике, автоматической коробке передач и двигателях.

Новый владелец предприятий инвестировал 10 млрд рублей в изготовление автомобилей Tenet в Калужской области и примерно 7 млрд рублей в завод в Шушарах. Его переоборудуют с нуля, подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Осенью два источника «Ведомостей» отмечали, что АГР договорилась об открытии синдицированной кредитой линии в Сбере и Газпромбанке на примерно 100 млрд рублей. Деньги должны были потратить в основном на обеспечение операционной деятельности компании — приобретения машинокомплектов в КНР. Представитель фирмы отказался давать комментарии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.