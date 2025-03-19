Агентство Fitch повысило прогноз мировых цен на золото и медь

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем отчете повысило прогнозы мировых цен на медь и алюминий на несколько лет из-за дисбаланса на рынках, а на золото — из-за наблюдающейся геополитической напряженности, сообщает ТАСС .

В текущем году стоимость золота прогнозируется на уровне 2,4 тыс. долларов за тройскую унцию (было 2,1 тыс.), в 2026 году — 2,1 тыс. долларов за тройскую унцию (ранее — 1,7 тыс.), в 2027 году — 2 тыс. долларов за тройскую унцию (было 1,7 тыс.).

В агентстве считают, что опасения из-за торговой войны и волатильность на рынках акций и облигаций нарастили приток инвестиций в этот драгоценный металл. Это, в свою очередь, привело к рекордным ценам.

Кроме того, стал выше прогноз спотовых цен на медь. В этом году они ожидаются на уровне 8,8 тыс. долларов за тонну (ранее — 8,5 тыс.), в 2026 году — 8 тыс. долларов за тонну (было 7,5 тыс.), в 2027 году — 8 тыс. долларов за тонну. Аналитики поясняют, что рост прогноза по стоимости меди отражает установившийся жесткий баланс на мировом рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за увеличивающегося спроса со стороны Китая, хотя в тоже время есть замедление их темпов роста до 2-3% в год.

По цене на алюминий прогноз тоже вырос до 2,5 тыс. долларов за тонну в этом и следующем годах, сохранен прогноз по цене на 2027 год на уровне 2,3 тыс. долларов за тонну.