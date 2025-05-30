«Аэрофлот» рекомендовал выплату дивидендов в 5,27 рубля на одну акцию

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал выплаты дивидендов акционерам из расчета 5,27 рубля на акцию. Такое решение приняли, основываясь на новой дивидендной политике, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Она предполагает уровень доли прибыли в размере 50% от скорректированной прибыли по МФСО. Согласно законам РФ, размер выплаты ограничен прибылью по РСБУ с учетом отчислений для увеличения размера резервного фонда.

Следуя всем правилам, «Аэрофлот» распределяет прибыль почти в полном объеме. После Общего собрания акционеров, которое намечено на 30 июня, они получат выплаты впервые с 2019 года.

Ранее совет директоров «Газпрома» дал рекомендации годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за прошлый год. Собрание состоится 26 июня в заочной форме.