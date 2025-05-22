Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Газпрома» дал рекомендации годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за прошлый год. Собрание состоится 26 июня в заочной форме, сообщает «Интерфакс» .

Дивиденды не выплачивались за 2021, полный 2022 и за весь 2023 год. За первое полугодие 2022 года компания выплатила по 51,03 рубля за акцию — всего 1,208 трлн рублей.

В апреле «Газпром» опубликовал финотчетность за прошлый год. Из нее следует, что база расчета дивидендов выросла до 1,433 трлн рублей. Улучшился и показатель долговой нагрузки.

При этом в преддверие выхода отчета аналитики единогласно считали, что выплаты дивидендов по итогам года маловероятны.