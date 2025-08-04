Администрация Суэцкого канала хочет подписать договор о сотрудничестве с Россией

Руководство египетского Суэцкого канала собирается подписать договор о сотрудничестве с РФ. Пока Россия не сотрудничает с этим объектом инфраструктуры, рассказал РИА Новости глава его администрации Усама Рабиа.

У РФ есть соглашение только с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида.

Руководство объекта инфраструктуры имеет одинаковое отношение ко всем странам. Суэцкий канал не является политизированным, добавил Рабиа.

В мае 2018 года РФ и Египет подписали соглашение между правительствами о формировании российской промышленной зоны (РПЗ) рядом с Суэцким каналом. Ее собирались разделить на два участка.

Один должен был находиться в Айн-Сохны неподалеку от входа в Суэцкий канал из Красного моря. Второй собирались разместить в восточной части Порт-Саида рядом со средиземноморским побережьем.