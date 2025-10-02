Президент Союза армян Тюменской области и заслуженный строитель России Абрам Овеян заявил, что Армении крайне важно перестать быть «слабым звеном» Евразийского экономического союза. При условии наличия эффективной стратегии, страна способна превратиться в ключевой логистический и производственный центр евразийской интеграции, что, в свою очередь, положительно скажется на увеличении валового внутреннего продукта и сокращении уровня безработицы среди молодого поколения армян, сообщает СМИ2 .

Известный армянский бизнесмен и меценат обратил внимание на заявление, сделанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным на заседании Евразийского межправительственного совета 30 сентября, относительно усиления контроля за качеством выпускаемой продукции с целью противодействия распространению контрафакта.

По словам Овеяна, уже в настоящее время армянским компаниям для удержания лидирующих позиций на развивающихся рынках ЕАЭС требуются инвестиции в модернизацию производственных мощностей и повышение стандартов контроля качества.

Он подчеркнул необходимость усиления взаимодействия Армении с Таможенным союзом, уделяя особое внимание сферам логистики, фитосанитарного контроля, стандартизации продукции и борьбе с подделками.

«Сегодня наблюдаются две тревожные тенденции в экономике Армении — падение промышленного производства и резкое снижение армяно-российского товарооборота. Несмотря на впечатляющий рост ВВП и рекордный экспорт в 2022–2024 годах — во многом достигнутый благодаря роли Армении как логистического моста в условиях санкционного давления на Россию — сегодня наблюдается систематическое сворачивание этого направления. Необходимо вернуться к курсу на взаимовыгодное партнерство с Россией и другими членами ЕАЭС. Только так можно обеспечить долгосрочную стабильность и рост экономики Армении», — считает Овеян.

Ключевым решением, способным устранить изоляцию Армении и сформировать сплошной территориальный контур Таможенного союза могло бы стать присоединение Грузии к ЕАЭС. По словам бизнесмена, это обоснованная логистическая необходимость. Грузия располагает развитой портовой инфраструктурой, железнодорожной и автомобильной сетью, а ее участие в союзе позволило бы создать современные транзитные хабы, выгодные как для Армении, так и для самой Грузии.

Они укрепили бы экономическую стабильность всего региона, привлекли бы инвестиции и уменьшили зависимость от внешних геополитических игроков. Однако это вопрос политического характера, и окончательное решение остается за грузинским народом и избранным им правительством, заключил Овеян.

