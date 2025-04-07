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96 млн км кабеля будут производить в Подмосковье ежегодно

Строительство нового производственного комплекса в городе Электроугли Богородского городского округа позволит увеличить объем выпуска отечественной кабельной продукции, а также снизить дефицит производственных площадей для ее выпуска. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Производственно-складской корпус № 6 возводят на территории одного из крупнейших производителей силовых кабелей АО «ЗАВОД «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ» под надзором Главгосстройнадзора Московской области. Накануне инспекторы ведомства завершили плановую проверку строительства объекта.

Площадь нового здания составит почти 3,5 тыс. кв. м. В четырехэтажном корпусе будут производить медную, медную луженую и алюминиевую проволоку, а также токопроводящие медные, медные луженые и алюминиевые жилы.

Главными потребителями кабельной продукции в нашей стране являются: энергетика — 40%, стройка — 30%, комплектация (машиностроение и т. д.) — 20%, связь и телеком — 10%.

После ввода в эксплуатацию и запуска производства в 2025 году ежегодно здесь планируют выпускать более 96 млн км продукции — столько же, сколько составляет расстояние от Земли до Марса.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 57%, рабочие устанавливают внутренние перегородки, ведут монтаж кровли. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.