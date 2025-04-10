900 млн рублей инвестировали в производство лекарств для лечения онкологии в Подмосковье

Компания «Аргументум Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», получила льготное финансирование от фонда развития промышленности РФ (ФРП РФ) для запуска нового фармацевтического комплекса. Первую очередь предприятия компания сможет запустить в начале 2026 года. Весь проект будет запущен в течение четырех лет, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «Аргументум Фарма» уже завершила строительство здания научно-производственного комплекса, в настоящее время идет подготовка к строительству чистых помещений. Инвестиции в реализацию всего проекта увеличились с 1,8 млрд до 2,2 млрд рублей. Строительство ведется при поддержке ФРП Московской области, предоставившего в 2023 году льготное финансирование в размере 150 млн рублей, а также федерального ФРП, который в апреле этого года предоставил на приобретение технологического оборудования 900 млн рублей. После запуска нового предприятия в городском округе Дубна будет создано не менее 100 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории лабораторно-производственного комплекса, состоящего из двух корпусов с «чистыми помещениями», будут разрабатываться и производиться жидкие лекарственные средства в ампулах, флаконах и преднаполненных шприцах. Это будут препараты для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах, а также импортозамещающие препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Для реализации проекта компания уже закупила высокотехнологичные линии розлива и упаковки для автоматизированного процесса наполнения флаконов, ампул и шприцев, исключая влияние человеческого фактора и соответствуя строгим требованиям GMP. Лиофильные сушки позволят организовать производство препаратов, требующих сублимационной сушки — технологии, сохраняющей структуру и активные свойства лекарственных веществ. А автоматизированные упаковочные линии обеспечат герметичную фасовку и защиту препаратов, предотвращая воздействие внешней среды, что позволит продлить срок хранения.

«Значительная часть оборудования, включая элементы инженерной инфраструктуры, системы контроля качества, специализированные производственные установки и вспомогательное оснащение, будут поставляться российскими компаниями. Все лекарственные препараты будут проходить строгий контроль с использованием самого современного лабораторного оборудования на всех стадиях производства. Наш завод станет важной частью российской фармацевтической индустрии, обеспечивая пациентов медикаментами, отвечающими мировым стандартам», — отметил генеральный директор компании «Аргументум Фарма» Олег Левченко.

Весь производственный комплекс площадью более 8 тысяч кв. м. будет построен на участке 2,3 га в соответствии с требованиями международных стандартов качества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.