80% мобильного трафика потеряно: как отключения связи в РФ бьют по сайтам и бизнесу

Системные проблемы со связью стали стратегическим риском для экономики, создавая новый цифровой разрыв между Москвой и регионами, сообщил РИАМО креативный директор студии веб-дизайна Veonix Виктор Некрасов.

«Отключения интернета в регионах перестало быть просто неудобством. Для бизнеса, который зависит от онлайн-продаж и коммуникации, это прямая финансовая потеря. Мы видим, что в отдельных случаях мобильный трафик может падать до 80%, что фактически парализует работу сайтов и сервисов, ориентированных на регионы. Компаниям необходимо срочно адаптировать свои digital-стратегии под эти новые реалии», — отмечает Некрасов.

Новый цифровой разрыв: Москва и регионы

Отключения мобильного интернета в российских регионах стали системным явлением, последствия которого распределены неравномерно. В то время как в Москве падение мобильного трафика оценивается в 10%, в регионах фиксируются катастрофические потери — до 70-80% от всего мобильного трафика. В отдельные дни в ряде городов мобильный интернет становится практически недоступным.

Это формирует два разных цифровых пространства в одной стране. В столице бизнес сталкивается со сложностями, но сохраняет операционную способность. В регионах же для целых отраслей, завязанных на онлайн-взаимодействие, наступают «цифровые сумерки», которые напрямую бьют по выручке.

Прямые потери бизнеса

Сильнее всего от падения мобильного трафика страдают компании, чья бизнес-модель ориентирована на регионы и импульсные online-решения:

● Онлайн-ритейл и сервисы доставки: невозможность оформить или оплатить заказ в момент отключения приводит к прямым потерям продаж.

● Локальные сервисы: такси, заказ еды, бронирование услуг теряют до 80% мобильных заявок.

● Региональные СМИ и контент-платформы: резко падает охват и вовлеченность аудитории.

Падение трафика напрямую конвертируется в снижение конверсии и выручки. Клиенты физически не могут завершить целевое действие, если связь пропадает в ключевой момент оформления заказа или платежа.

Дополнительный удар по коммуникациям

Проблема усугубляется блокировками популярных мессенджеров. Многие малые и локальные бизнесы были целиком завязаны на WhatsApp* как на основную платформу для коммуникации с клиентами: запись на услуги (в барбершопы, салоны красоты, к врачам), отправка напоминаний, получение обратной связи, выставление счетов и практически все CRM-системы для малого бизнеса выстраивали свою работу именно через этот мессенджер.

«Раньше ты записывался на стрижку, и тебе автоматически приходило напоминание. Сейчас эта система рухнула. Клиенты просто не приходят на запись, потому что не получили SMS или сообщение в привычном мессенджере. Это приводит к простоям и потерям выручки для сотен тысяч микробизнесов по всей стране», — объясняет эксперт.

Бизнес вынужден экстренно мигрировать в Telegram, VK или MAX, теряя при этом часть клиентской базы и налаженные процессы.

Стратегии адаптации бизнеса

В новых условиях компании вынуждены менять digital-стратегии. На первый план выходят три ключевых тренда: приоритет базовой функциональности (дизайн и визуал уступают место надежности); фокус на альтернативных платформах (рост активности бизнеса в Telegram, VK и MAX) и планирование связи как бизнес-риска (компании начинают закладывать сценарии работы при обрывах связи в свои бизнес-планы и процессы).

Выводы и прогноз

Эксперты сходятся во мнении, что проблема носит долгосрочный характер. Цифровое неравенство между Москвой и регионами будет углубляться. Дестабилизация затрагивает не только доступ к сайтам, но и рушит целые экосистемы коммуникации, как это произошло с WhatsApp*, на котором держались тысячи малых бизнесов. Бизнес, который не адаптирует свои онлайн-каналы и коммуникации под работу в условиях постоянных обрывов и блокировок, будет терять клиентов и уступать рынок более гибким конкурентам или федеральным платформам, обладающим ресурсами для попадания в «белые списки» связи.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

