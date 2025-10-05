8 стран ОПЕК+ решили повысить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс б/с Экономика сегодня в 16:31 Фото - © Adobe Stock

Восемь государств, входящих в ОПЕК+, решили увеличить квоты по добыче нефти в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки из-за стабильного экономического прогноза в мире и благоприятных рыночных условий, сообщает «Интерфакс».