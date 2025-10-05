8 стран ОПЕК+ решили повысить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс б/с
Фото - © Adobe Stock
Восемь государств, входящих в ОПЕК+, решили увеличить квоты по добыче нефти в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки из-за стабильного экономического прогноза в мире и благоприятных рыночных условий, сообщает «Интерфакс».
Сейчас хорошие условия на рынке время отражаются в низких запасах нефти.
Следующую встречу министров стран ОПЕК+ планируется провести 2 ноября.
При этом фактический рост добычи государств ОПЕК+ в следующем месяце составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений.
