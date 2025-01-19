70% предприятий АПК начали работать в Запорожской области

В течение ближайших пяти лет в Запорожской области может заработать на полную мощность весь агропромышленный комплекс (АПК), но на данный момент работа запущена на 70% объектах, об этом сообщил председатель законодательного собрания региона Виктор Емельяненко, пишет ТАСС .

«Взять сельское хозяйство: 70% всех предприятий АПК заработали. Получили сохранившиеся имущественные комплексы, обеспечены кредитами, электроэнергией», — заявил Емельяненко.

Емельяненко считает, что плотная и насыщенная работа в регионе приведет к тому, что уже через пять лет в регионе будут функционировать в полную силу все предприятия АПК.

В настоящее время у представителей сельскохозяйственной отрасли в Запорожье есть возможность получить спецтехнику в лизинг. Ранее такой возможности у региона не было. Благодаря запуску сервисного центра «Ростсельмаш», фермеры также могут ремонтировать свою технику на более выгодных условиях, чем были в прошлом, и в более короткие сроки.