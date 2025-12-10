6 миллиардов: как S7 помогает Толмачево и Новосибирску
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что S7 Group в ближайшее время начнет строительство ангарного комплекса на территории аэропорта Толмачево для обслуживания и ремонта самолетов Airbus A321. На проект выделят около 6 миллиардов рублей, он позволит увеличить производственные мощности в 1,5 раза, сообщает Om1 Новосибирск.
«Проект предусматривает создание высокотехнологичной инфраструктуры для выполнения периодического технического обслуживания», — сказали в пресс-службе S7.
Размещение ангарного комплекса планируется в охраняемой области аэровокзала и в пределах сектора технологической безопасности.
Проект предусматривает возведение одноэтажного ангара, рассчитанного на обслуживание двух воздушных судов, а также двухэтажного корпуса административно-технического назначения. В состав последнего войдут производственные цеха, офисные и административные кабинеты.
