55% петербуржцев увеличивают траты в майские праздники

Почти половина петербуржцев направляет средства на поездки в майские праздники

Более половины жителей Санкт-Петербурга увеличивают расходы в майские праздники, чаще всего на путешествия и застолья. Об этом свидетельствуют данные исследования «Альфа-Денег», сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

О росте трат в первой половине мая сообщили 55% опрошенных. Еще 21% сохраняют привычный уровень расходов, а 24% пока не определились с бюджетом.

Почти половина респондентов (48%) назвали главной статьей дополнительных расходов поездки. Около 20% тратят деньги на застолья, подарки, кафе и рестораны, 14% — на отдых на природе, 9% — на ремонт и стройматериалы, 6% — на развлечения. Покупки для дачи и сада планируют 3%.

Большинство горожан придерживаются умеренного бюджета: 60% расходуют до 10 тыс. рублей, 18% — от 11 до 20 тыс., 10% — от 21 до 50 тыс., 7% — от 51 до 100 тыс., еще 5% — свыше 100 тыс. Средний праздничный бюджет оценивается в 28–32 тыс. рублей.

При незапланированных тратах 59% используют накопления. Кредитные карты или займы выбирают 21%, еще по 10% занимают у знакомых либо откладывают покупку. Заемные средства чаще всего рассматривают для срочных бытовых нужд (45%), реже — для ремонта (22%) и поездок (23%). 24% принципиально не готовы брать деньги в долг.

В опросе приняли участие 1500 жителей 37 крупных городов России.

