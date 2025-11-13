49 тыс жителей Подмосковья получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний

сегодня в 18:21

Повышение доступности медицинской помощи — ключевая задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Московской области работа ведется по нескольким направлениям: развитие первичной помощи и медицинской реабилитации, совершенствование экстренных служб, включая санитарную авиацию, а также привлечение в отрасль новых специалистов. На реализацию мероприятий национального проекта в Подмосковье в 2025 году запланировано 13 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

«Главная цель — сделать так, чтобы медицинская помощь была надежной, в шаговой доступности и соответствовала лучшим современным стандартам. Для этого мы последовательно наращиваем инфраструктуру, оснащение объектов и лекарственное обеспечение, исходя из реальных потребностей каждого муниципалитета», — подчеркнул министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

В 2025 году в рамках нацпроекта в Подмосковье открыты две поликлиники в Котельниках и Ленинском городском округе общей мощностью 1 150 посещений в смену. До конца года будут введены еще поликлиники в Богородском и Люберцах на 1 000 посещений.

Существенное внимание уделяется оснащению медицинских учреждений: в центры здоровья, эндокринологические центры и организации, оказывающие помощь по медицинской реабилитации поставлено 117 единиц современного оборудования.

Особую важность имеет лекарственное обеспечение — почти 49 тыс. жителей получили препараты для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Более 3 тысяч детей с сахарным диабетом 1 типа и 3 тыс. беременных женщин обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Кроме того, 1,8 тыс. человек завершили полный курс противовирусной терапии от гепатита С.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.