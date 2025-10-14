48 млрд рублей привлекла в регион корпорация развития Подмосковья с января

За 9 месяцев корпорации развития Московской области (КРМО) удалось привлечь в регион 11 инвестиционных проектов. Суммарный объем планируемых инвестиций в реализацию инвестпроектов превышает 48 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«КРМО за девять месяцев текущего года удалось привлечь и локализовать на территории Подмосковья 11 инвестпроектов. Общий объем планируемых инвестиций в эти проекты составляет 48,5 миллиардов рублей. По итогам их реализации в регионе будет создано более 1,9 тысяч новых рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

КРМО является институтом инвестиционного развития региона. Корпорация предоставляет инвесторам комплексное сопровождение инвестпроектов на всех этапах реализации.

«Индивидуальный подход к каждому инвестору является приоритетным направлением работы КРМО. Специалисты Корпорации развития оказывают всестороннюю поддержку начиная с первичной консультации вплоть до запуска предприятия. С начала этого года КРМО получила почти 170 инвестиционных заявок, сейчас они находятся на разных стадиях проработки. Суммарный объем планируемых инвестиций по ним превышает 89,7 миллиардов рублей», — отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Лидером по количеству поступивших заявок стала металлообрабатывающая промышленность. Предприниматели проявляют наибольший интерес к реализации инвестпроектов в данной сфере. На втором месте по популярности среди инвесторов находится строительная отрасль. Третью позицию занимают проекты в сфере химической промышленности.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», – пояснил губернатор.