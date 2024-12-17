4,6 млн человек работают в секторе креативной экономики в России

В сфере российской креативной экономики трудятся 4,6 млн человек, или 6,2% от общего числа занятых в стране, сообщает «Коммерсант» .

Объем выручки творческих индустрий в прошлом году был 14,5 трлн рублей, или 3,7% от общего объема.

Как посчитали в пилотном исследовании состояния отечественной креативной экономики, 1 рубль затрат приводит к увеличению объема выпуска в экономике на 2,85 рубля и к повышению доходов бюджета страны на 0,25 рубля. Данные расчеты будут нужны в 2025 году, когда в РФ в силу вступит закон о креативных индустриях и правительство утвердит их точный список. Кроме того, будет создан реестр «творцов». Это нужно для регулирования и оказания точечной господдержки.

Исследование провели эксперты ВШЭ.

Самый большой мультипликативный эффект наблюдается у таких отраслей, как реклама и пиар, кино и сериалы, анимация, музыка, исполнительские искусства и арт-индустрия.

Росстат ранее определил долю креативных индустрий в ВВП страны в прошлом году в 3,5%. Также вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что данный показатель выше только у КНР — 4,9%, а в среднем по миру он составляет 3,1%.

В исследовании подтверждаются данные Росстата. Кроме того, эксперты подсчитали, что в 2023 году в креативном секторе экономики в РФ были заняты 4,6 млн человек, или 6,2% от общего количества занятых в отечественной экономике.