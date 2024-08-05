409 заявок подал бизнес Подмосковья на субсидирование модернизации оборудования

В Московской области завершился прием заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования. По словам зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, претендентами на получение данной поддержки стали 409 компаний сектора МСП. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от предпринимателей региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования. Всего было подано 409 заявок на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Победители будут определены в конце августа», — сказала Екатерина Зиновьева.

В рамках субсидии субъекты МСП смогут возместить до 5 млн рублей и до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства.

Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра «Мой бизнес» Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.