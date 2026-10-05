400 предприятий Подмосковья присоединились к проекту «Производительность труда»

Число участников федерального проекта «Производительность труда» в Московской области достигло 400. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

400-м участником проекта стало ООО «ВиолетПласт» из Серпухова. Предприятие более десяти лет выпускает товары для дома из пластика и металла под маркой VIOLET и поставляет их по всей России и в страны СНГ.

Оператор регионального проекта — Региональный центр компетенций. Его специалисты помогают компаниям выявлять недостатки производственных и административных процессов и устранять их с помощью инструментов бережливого производства. Это позволяет повышать производительность за счет внутренних резервов, без дополнительных инвестиций в оборудование и персонал.

«Только с начала 2026 года в Московской области к проекту присоединились более 70 компаний. Рост выработки на предприятиях, оптимизировавших свою работу в рамках проекта, в среднем составил 57%, на 34% в среднем снизилось время протекания процессов и на 32% сократилось незавершенное производство», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Участники представляют промышленность, логистику, туризм и сферу услуг. Осенью к проекту присоединилось предприятие «Эс Ти Кроун» из Видного, выпускающее промышленное термическое оборудование. Одним из первых участников из туристической отрасли стал курорт «Царьград».

Часть компаний завершила этап «Диагностика» и приступила к улучшениям. ООО НПП «Мера» в июле подвело итоги реализации проекта, зафиксировав значительное улучшение операционных показателей после внедрения инструментов бережливого производства.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.