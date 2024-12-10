4 предприятия Подмосковья вошли в топ лучших производителей продуктов питания

сегодня в 12:20

В ежегодном рейтинге «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания» от организации Tastes of Russia в десятку лучших вошли 4 предприятия из Московской области, работающие по модели «от поля до прилавка». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Рейтинг основан на мнении 500 ведущих экспертов пищевой промышленности и учитывает узнаваемость брендов, качество и доверие к продукции.

Агрохолдинг «Белая Дача», известный благодаря своим свежим салатам разных сортов и овощам, занял 6 место. «Истринская сыроварня Олега Сироты» — 8 место. Крупнейший производитель мясного направления «Мираторг» занял 9 место. Один из производственных комплексов компании расположен в городском округе Домодедово, его мощность составляет 137 тонн продукции в сутки. Предприятие уверено держит лидирующие позиции по производству свинины и говядины. Закрепил 10ку предприятий рейтинга подмосковный Агрохолдинг «Продо» (АО «Мясокомбинат Клинский»), специализирующийся на производстве колбасных изделий.

Предприятия предлагают качественную продукцию не только в масштабах области и страны, но и занимаются развитием экспортных направлений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.