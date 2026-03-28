352 млн рублей на еду для заключенных за год потратили в Петербурге и Ленобласти

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области направили 352 290 000 рублей на организацию питания для заключенных и подозреваемых в 2025 году. Такие данные следуют из информации о государственных закупках, сообщает «Mash на Мойке» .

Продуктовые наборы, которые поставляются в исправительные колонии и следственные изоляторы, выглядят вполне разнообразно. В перечень закупаемых продуктов входят мясо, рыба, овощи, молоко и другие продукты питания.

Рацион организован таким образом, что голодать осужденным и задержанным не придется. Взрослые, содержащиеся под стражей, получают трехразовое питание ежедневно.

Для несовершеннолетних, находящихся под стражей, предусмотрен особый режим питания — пятиразовый. Это соответствует стандартным нормам питания для детей и подростков.

