350 предпринимателей получили социальный статус в Подмосковье в этом году

По итогам четырех потоков заседания межведомственной комиссии в Подмосковье в этом году социальными предприятиями признано 350 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подтверждать социальный статус предприятиям необходимо ежегодно. В этом году в Московской области социальными признано уже 350 субъектов МСП, из них 291 — подтвердили статус, остальные получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на подмосковном портале РПГУ», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, социальный статус в этом году уже получила Школа балета «Антре» из Коломны, а также Школа программирования и робототехники IT-Robotics из Королева. Эти и другие соцпредприятия смогут подать заявку на получение субсидии для социальных предпринимателей. Старт конкурса на субсидию запланирован в сентябре 2025 года.

Узнать о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, подробнее можно на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.