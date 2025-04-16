3 млрд рублей инвестируют в расширение производства ковров в Дмитрове

Компания «РОЯЛТАФТ» получила разрешение на строительство второго этапа нового завода по изготовлению ковровых изделий в индустриальном парке «Подосинки», расположенном в Дмитровском муниципальном округе. Предприятие выпускает как классические ковровые изделия, так и тафтинговые ковры. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в расширение предприятия оценивается в 3 млрд рублей. После завершения строительства в 2028 году для жителей Московской области будет создано не менее 200 рабочих мест», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый завод будет состоять из двух зданий. Первое площадью 33 тыс. кв. м начали строить в 2022 году, строительство планируется завершить в конце этого года. Разрешение на строительство второго здания площадью 13 тыс. кв. м компания получила в этом году, его строительство планируется завершить в 2028 году. В итоге второй завод компании будет иметь суммарную площадь производственно-складских помещений 46 тыс. кв. м, из которых около 38 тыс. будут использоваться для производства.

По площади новый завод будет почти в два раза больше первого предприятия, что позволит удвоить производственные мощности компании. Мощность всего второго завода составит от 15 до 25 млн кубических метров — в зависимости от плотности — ковровых изделий в год.

«В производстве мы используем российское сырье, что помогает сократить стоимость изготовления товаров. Также наше важное отличие — это собственное изготовление нити. Такая мера помогает избежать брака и не позволяет ворсу пылить и деформироваться в процессе эксплуатации», — рассказал генеральный директор ООО «РОЯЛТАФТ» Кади Суменов.

Компания «РОЯЛТАФТ» работает на территории Подмосковья уже 10 лет. Предприятие закрепилось на российском рынке и завоевало доверие многих крупных оптовых покупателей.

Подобрать площадку в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона, которая создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье (https://invest.mosreg.ru/investor/map, (https://invest.mosreg.ru/investor/map).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.