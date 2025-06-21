сегодня в 20:12

3 млрд рублей инвестируют в производство специй и соусов в Щелкове

Щелковская компания «Колви» откроет новый производственно-складской комплекс. Предприятие подписало соглашение на ПМЭФ-2025 с заместителем председателя правительства — министром инвестиций и науки Московской области Екатериной Зиновьевой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В новый комплекс компания планирует вложить 3 млрд рублей — там будут выпускать приправы и соусы. Площадь производства составит более 20 тыс. кв. м.

«Объем производства — 3 тыс. т продукции ежемесячно. Инвестиции в проект составляют 3 млрд рублей. Будет создано 400 рабочих мест для жителей региона», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Реализовать проект планируется к 2028 году. Предприятие уже получило разрешение на строительство трех очередей проекта и начало строительство первых двух:

производственных и административных помещений;

производственных и складских помещений для расширения выпуска приправ и смесей пряностей.

Также компания заканчивает проектирование производства соусов общей площадью более 15 тыс. кв. м.

Уже более 15 лет «Колви» — крупный поставщик ингредиентов для пищевой продукции: специй, пряностей, консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса, ароматизаторов и других добавок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.