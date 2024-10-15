29% россиян совмещают основную работу с подработкой

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», 29% россиян занимаются подработкой. Из этой группы 25% совмещают ее с основной работой, а 4% делают подработку своим основным источником дохода. При этом 34% опрошенных не подрабатывают, но намерены начать, а 37% не планируют подрабатывать вообще, сообщает Газета.ru .

Среди тех, кто подрабатывает, 64% могли бы отказаться от основной работы в пользу подработки. 10% из них удовлетворены своей дополнительной работой, 17% готовы рассмотреть переход на подработку, если она будет интересной и хорошо оплачиваемой. 37% респондентов также готовы сделать этот шаг при условии, что подработка обеспечит достаточный доход и возможности для карьерного роста. В то же время 36% предпочитают сохранять основную работу ради стабильности.

На решение перейти на подработку влияют разные факторы. 46% респондентов отметили важность гибкого графика, 42% ценят высокий доход, 26% недовольны основной работой, а 23% ищут другую основную занятость. Нехватка времени мешает 20% участников, 15% указали на проблемы со здоровьем, а 7% затрудняются из-за семейных обязательств. 9% высказались о желании стать предпринимателями.

Таким образом, результаты исследования показывают, что россияне все больше стремятся к самореализации и поиску любимого дела, рассматривая подработку как способ достижения этих целей, при этом не теряя интереса к стабильности.