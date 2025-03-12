270 тыс упаковок подгузников произведено в Подмосковье за месяц

В супермаркетах и розничных магазинах Подмосковья представлен широкий выбор товаров для людей всех возрастов, включая детей младшего возраста. В прошлом месяце у жителей региона пользовались спросом следующие товары для малышей: продано свыше 1,7 млн штук одноразовых пеленок для новорожденных, 270,2 тыс. упаковок подгузников, 43 тонны детских молочных смесей, 40,2 тыс. детских шампуней, 7,3 тыс. сосок-пустышек и 2,6 тыс. бутылочек для кормления. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Что касается производства молока и сухих смесей для детей раннего возраста, на территории региона данным направлением занимается 7 предприятий. Крупнейшими производителями выступают: АО «Детское питание «Истра-Нутриция», ЗАО «Инфаприм» и ООО «Лакталис Истра». Общий объем производства в прошлом году составил 33,1 тыс. тонн, что на 14,3% больше аналогичного периода 2023 года.

Московской областью произведено свыше 41,7% от общего объема данного вида продукции в Центральном Федеральном округе и 13,5% в масштабах страны.

Одним из значимых инвестпроектов в отрасли является строительство завода по производству адаптированных детских молочных смесей ООО «Мульти Милк» в Можайском городском округе. Его мощность составит 15 тыс. тонн продукции в год, здесь будет создано 175 рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 11,2 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.