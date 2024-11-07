27 млрд руб направят на программу «Предпринимательство Подмосковья» в 2025 году
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Около 27 млрд рублей из региональной казны планируется направить на финансирование госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в 2025 году, сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета.
По словам Зиновьевой, основные средства предусмотрены на создание готовой инфраструктуры для инвесторов, на их поддержку, малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий и науки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.
«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.