25,4 млрд руб в 2025 году: как Карелия привлекает инвестиции

Карелия сейчас входит в десятку самых привлекательных для инвестиций регионов. Стало известно, как растет основной капитал республики и меняется облик региона, сообщает RuNews24.ru .

В 2025 году в Петрозаводске ожидаются инвестиции размером в 25,4 млрд рублей. Рост по сравнению с 2024 годом стабильный и планируемый. Важно, что за каждой цифрой закреплены определенные проекты, рабочие места и технологии будущего. За два года в городе было создано около 5000 новых рабочих мест.

«Петрозаводск — столица Республики Карелия, один из крупных центров Северо-Запада России. В Петрозаводске проживает более 234 тыс. человек — более 45% населения региона», — отметила глава городского округа Петрозаводск Инна Колыхматова.

Секрет карельского успеха заключается в системном подходе и способности превратить географические и исторические преимущества в конкурентные. Например, история Петрозаводска началась с оружейного завода Петра I, сегодня Онежский судостроительно-судоремонтный завод занимается созданием первой в стране цифровой верфи — прототипа для всей отечественной судостроительной отрасли.

Этот амбициозный проект впечатляет еще и своими масштабами. В работу внедрена роботизация и автоматизация, новейшие системы качества, интегрированная информационная система управления. В результате удалось достичь увеличения мощностей по обработке металла до 10 тысяч тонн в год и создать более 500 высокопроизводительных рабочих мест. Глава республики Артур Парфенчиков добавил, что по динамике инвестиций Карелия занимает первое место среди субъектов СЗФО.