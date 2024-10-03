2,5 млрд налоговых льгот получили резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024 году

За первые шесть месяцев 2024 года компании-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили более 2,5 млрд рублей налоговых льгот. Показатель в 1,4 раза больше, чем в 2023-м, и в 19 раз выше 2020-го, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Статус резидента в ОЭЗ «Технополис Москва» дает компании высокие налоговые льготы. Фирме на протяжении 10 лет не придется платить транспортный, имущественный и земельный налог. Есть и другие бонусы, отметил заммэра.

Ставка налога на прибыль составит всего 2%, а не 20%. Деньги, которые удается сохранить благодаря преференциям, компании тратят на увеличение объемов изготовления товаров, создание и внедрение высокотехнологичных решений.

«Всего за время деятельности ОЭЗ Москвы резидентам было предоставлено 13,6 млрд рублей налоговых льгот», — сказал Ликсутов.

Высокотехнологичные компании поддерживают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Такой подход приносит результаты. Налоговые льготы увеличиваются, и компании начинают вкладывать больше средств в разработку и изготовление новейшей продукции. Она помогает заместить на рынке аналоги, которые раньше создавали на Западе, подчеркнул заммэра. Во втором квартале 2024 года компании инвестировали в развитие своего производства более 29,6 млрд рублей.

«На каждый сэкономленный на налогах рубль приходится 11,8 рубля вложений резидентов», — подчеркнул Ликсутов.

Фото - © ОЭЗ «Технополис Москва»/Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Наибольшее количество налоговых льгот в размере 1,2 млрд рублей предоставили фирмам, которые производят медицинскую продукцию. Например, изготовитель жизненно важных препаратов, с которым подписали первый офсетный контракт, сохранил на налогах около 353 млн рублей. Это в 13 раз выше, чем в 2023 году.

Министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов рассказал, что за время резидентства в «Технополисе Москва» эта компания получила налоговых преференций суммарно на 882 млн рублей. При этом фирма вложила в свое производство 8,5 млрд из числа собственных средств. На эти деньги были созданы рабочие места и изготовлена инновационная продукция.

Гарбузов добавил, что фирмы, работающие на территории ОЭЗ, экономят на таможенных платежах. Во втором квартале 2024-го больше всего средств, 98 млн рублей, удалось сохранить компании, изготавливающей адсорбирующее белье для взрослых. Товары этой фирмы продают в государства СНГ. За весь период работы «Технополиса Москва» объем этой льготы составил более 1,4 млрд рублей.