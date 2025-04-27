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21 российская компания объявила дивиденды в 2025 году на триллионы рублей

Аналитики прогнозируют значительные дивидендные выплаты российских компаний в 2025 году, оцениваемые в триллионы рублей. РБК представил анализ дат предстоящих дивидендов и прогнозы по дивидендным событиям.

«Группа ЛСР» завершает приём заявок на покупку акций до 28 апреля включительно. Совет директоров утвердил дивиденды за 2024 год — 78 рублей на акцию, дивдоходность по текущим ценам — 9,38%.

«Т-Технологии» — последний день для приобретения акций 15 мая. Дивиденды за 2024 год — 32 рубля на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 0,98%.

«Татнефть» завершает продажу акций 30 мая. Совет директоров утвердил дивиденды за 2024 год: 43,11 рубля на акцию. Дивдоходность: 6% для обычных и 6,34% для привилегированных акций.

«ЛУКОЙЛ» завершает продажу акций до 2 июня включительно. Совет директоров рекомендовал дивиденды в 541 рубль на акцию по итогам 2024 года, дивдоходность — 7,87%.

«ФосАгро» — последний день для приобретения акций 6 июня. Совет директоров рекомендовал дивиденды в 171 рубль на акцию за прошлый год. Дивидендная доходность — 2,68%.

«Соллерс». 10 июня — последний день, когда можно приобрести акции компании. Совет директоров принял решение выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 70 рублей на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 9,95%.

X5 Group завершает продажу акций 8 июля. Совет директоров компании предложил выплатить держателям ценных бумаг дополнительные дивиденды в размере 648 рублей за одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 18,98%.

17 июля акционеры «Сбера» могут зафиксировать право на дивиденды за 2024 год. Совет директоров рекомендовал выплату 34,84 рублей на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 11,01%.

«Роснефть» завершает прием заявок на покупку акций до 17 июля. Акционеры получат финальные дивиденды 14,68 рубля на акцию (3,06%).

Совет директоров Московской биржи утвердил выплату дивидендов за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию. Дивидендная доходность составляет 12,58%.