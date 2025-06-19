166 объектов МСП открылось в Волоколамском округе с начала года

В Волоколамском округе с начала текущего года открыли 166 объектов малого и среднего предпринимательства. Из них: юридических лиц — 21, индивидуальных предпринимателей — 145, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории округа ведут свою работу предприятия самых разных сфер и масштабов. На сегодняшний день только малых и средних предприятий более 2 тысяч: 547 юридических лиц и 1568 ИП. Большая часть из них представлена в сферах потребительского рынка, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Для субъектов МСП действует широкий спектр мер поддержки. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что в 2024 году местные предприниматели получили финансовую поддержку от Фонда микрофинансирования Подмосковья на общую сумму 18 млн 693 тыс. рублей, от Московского областного гарантийного фонда — на сумму 4,5 млн рублей.

Развивать малый и средний бизнес в Волоколамске помогает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. За год субсидию на возмещение затрат по выходу на маркетплейсы получили 4 субъекта МСП. Субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, получили еще 2 компании. Одному предпринимателю предоставили субсидию на уплату процентов по кредитам в размере 10 млн. рублей.

В Волоколамском округе действует также своя, муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Ежегодно проводится конкурс по предоставлению субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования. Компенсировать можно до 50% произведенных затрат, максимальный размер — 600 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.