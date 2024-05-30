14 новых производств запустили в индустриальных парках Подмосковья

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что с начала года 14 новых производственных объектов введены в эксплуатацию резидентами индустриальных парков региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в эти проекты составил порядка 4,3 млрд рублей. Площадь новых производственных объектов превышает 109 тыс. кв. метров. Благодаря реализации этих проектов для жителей Московской области создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест», — отметила зампред Зиновьева.

Сегодня в Подмосковье работают 69 индустриальных парков, их совокупная заполняемость превышает 87%. На данный момент на этих площадках инвесторам доступно более 2,7 тыс. га земельных участков. Также под запрос бизнеса управляющие компании парков на площади в 1,5 тыс. га готовы построить объекты под требования компаний. Инвесторам также доступно более 300 тыс. кв. м готовой недвижимости, в том числе в формате «Лайт индастриал» — промышленных боксов с готовой инженерной инфраструктурой, позволяющих максимально быстро запустить производство.

Так, например, резидент индустриального парка М-8, компания ООО «Лидертрейд», в 2024 году ввел новое промышленное здание в Сергиево-Посадском округе — производство винилового сайдинга и кровельных материалов. Инвестиции в реализацию проекта, предусматривающего создание более 40 новых рабочих мест, составляют 172 млн рублей.

Подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.