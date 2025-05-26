1,4 млн предпринимателей работает в Московской области

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, бизнес региона продолжает активно развиваться и сегодня представляет порядка 1,4 млн компаний и самозанятых из самых разных сфер. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в подмосковных округах состоится серия мероприятий, приуроченных к празднику.

«Московская область входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в компаниях занят почти каждый четвертый житель региона. Так, в Подмосковье зарегистрировано порядка 470 тысяч субъектов МСП и 916 тысяч самозанятых граждан. В округах Московской области проведут различные мероприятия для предпринимателей, приуроченные к празднику», — отметила Екатерина Зиновьева.

Центр «Мой бизнес» Московской области проведет вебинары: 27 мая — вебинар «Второй сезон развития креативных индустрий в России: экспозиция, действующие лица, варианты развития сюжета» (регистрация здесь), 29 мая — вебинар «Продажи в социальных сетях на примере Telegram» (регистрация открыта здесь). Подробная информация о мероприятиях будет размещена в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Кроме того, в Подмосковье состоится серия мероприятий, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, в том числе форумы, бизнес-встречи, ярмарки, деловые и торжественные мероприятия.

Так, с 26 по 30 мая в Коломне пройдет серия мероприятий: круглый стол «Развитие туризма в г. о. Коломна», молодежный бизнес-форум для школьников, торжественное мероприятие, ярмарка вакансий.

В Орехово-Зуево состоится презентация производства Демиховского машиностроительного завода, а также торжественное мероприятие. В Сергиевом Посаде пройдут бизнес-конференции, выставка-ярмарка локальных производителей. Также ряд мероприятий пройдут в Балашихе, в том числе бизнес-завтрак с главой округа.

Информацию о планируемых мероприятиях можно уточнить в администрациях муниципалитетов.

Для предпринимателей Московской области работает ряд мер поддержки. Найти подробную информацию и подать заявку на получение поддержки можно на инвестиционном портале Подмосковья: https://invest.mosreg.ru/.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.