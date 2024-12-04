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13 компаний МСП из Балашихи получат выплату в размере 14,5 млн рублей

13 компаний малого и среднего предпринимательства из Балашихи получат выплату в размере 14,5 млн рублей. Такое решение было принято на заседании конкурсной комиссии 21 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 субъектам МСП частично компенсируют затраты, связанные с приобретением оборудования:

ООО «Идеология Еды» — производство готовых хлебобулочных изделий с начинкой, изделий кондитерских, изделий кулинарные из творога и др.;

ИП Саблин Дмитрий Александрович — производство и обработка металлических изделий (мет. шкафы, стойки, боксы, контейнеры, ограждения, бенчи и др.);

ООО «Сити Экспо» — производство мебели для офисов и предприятий торговли;

ООО «Эко-блок № 345» — производство половолоконных мембран для очистки сточных вод;

ООО «Империя здоровья и красоты» — медицинский центр с комплексом консультативных услуг и услуг по диагностике заболеваний, спортивные программы, направленные на оздоровление организма.

Также благодаря субсидии частично компенсируются затраты социально ориентированных предпринимателей — 8 субъектов МСП:

ИП Яковлева СА — детский спортивный центр всестороннего развития;

ИП Бабакова КД — центр досуга и творчества «КУБик»;

ООО «Гермес» — центр развития и дополнительного образования «БэбиБум»;

ООО «Детский центр развития «Умка» — детский сад и центр развития;

ООО «Планета Детства 2» — детский сад и центр «Планета Детства»;

ООО «Центр Доктора Бубновского в Балашихе» — медицинский центр доктора Бубновского в Балашихе;

ИП Яковлев ДД — детская спортивный школа;

ИП Леташкова СВ — семейный клуб «Ступеньки».

Благодаря финансовой помощи на базе компаний будет создано 153 новых рабочих места. В среднем зарплата сотрудников вырастет на 65,5%. Рост налоговых отчислений — 69,9%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.